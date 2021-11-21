Власти ЯНАО расширят полномочия департамента защиты населения

Департамент гражданской защиты будет увеличен на пять человек Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство ЯНАО расширит департамент гражданской защиты из-за наделения его новыми полномочиями. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

«Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО передано исполнение новых полномочий. От департамента специальных мероприятий ЯНАО переданы полномочия в части мобилизационной подготовки, для реализации которых увеличивается штатная численность на 5 единиц», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Департаменту будут переданы полномочия по обеспечению деятельности комиссии по внедрению и развитию комплекса «Безопасный город», из-за чего будет нанят один специалист. Изменения в структуре произойдут 1 января 2022 года. Со следующего года работать будут 12 специалистов в управлении противопожарной и спасательной деятельности, 18 человек в гражданской защите и 10 чиновников по направлению реализации государственных программ и правового обеспечения деятельности.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении штата в подведомственной департаменту строительства ЯНАО окружной дирекции капитального строительства и инвестиций, для оптимизации ее работы. Также дополнительными полномочиями наделили департамент молодежной политики, в котором создадут новое подразделение, ответственное за сопровождение сайта по организации детского отдыха leto.yanao.ru и модернизацию туристического портала visityamal.ru.