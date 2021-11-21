В аварии пострадали двое детей и пожилая женщина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пассажирский автобус въехал в опору освещения в Тюмени, так как водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В аварии травмы получили двое несовершеннолетних и пожилая женщина.

«Автобус „Лиаз“ маршрута №151Т („Завод Медоборудования — Лесная поляна“) въехал сегодня в опору освещения и дорожный знак на улице Федюнинского. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на зимней дороге», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ДТП пострадали трое пассажиров: 15-летний подросток, 16-летняя девушка и 74-летняя пенсионерка. Мальчика медики осмотрели на месте, девушку и бабушку доставили в больницу.

По данным ведомства, за рулем автобуса находился 34-летний водитель. За последние два года он ни разу не нарушил правила дорожного движения.

Фото: УГИБДД по Тюменской области