Житель Кургана осужден за убийство восьмимесячной дочери

Житель Кургана осужден на 15 лет колонии строгого режима за убийство малышки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За убийство своей восьмимесячной дочери житель Кургана приговорен к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области и в региональном СУ СК.

«26-летний житель Кургана признан виновным в совершении преступления по п. „в“ ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В суде установлено, что молодой человек, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, услышал плач восьмимесячной дочери. Он подошел к девочке и нанес ей два удара рукой по голове», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ребенок стал задыхаться и хрипеть, тогда мужчина вызвал скорую помощь. Малышка была госпитализирована, но через несколько часов скончалась в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Мужчина с ребенком был один, мать в момент происшествия была в больнице со старшей дочерью. На суде обвиняемый вину не признал. Он заявил, что малышка могла ушибиться, упав с дивана.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил», — указано в релизе областного СУ СК.

Ранее URA.RU писало, что житель города Макушино Курганской области едва не убил своего двухмесячного сына. 21-летний мужчина был пьян. Устав от плача своего ребенка, он несколько раз ударил его по голове и с силой бросил на кровать. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.