Александр Моор считает, что тюменские леса и болота помогут обойти углеродные санкции ЕС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россия и Тюменская область в частности могут заработать на «зеленой экономике», несмотря на налоги на углеродные выбросы, которые вводит Евросоюз. Об этом заявил губернатор Александр Моор.

«Европейский союз выставляет понятные требования, что через несколько лет они начнут вводить трансграничный углеродный налог. И очевидно, что мы, ничего не делая, получим от этого убытки (наши компании, которые экспортируют). И мы должны на это как-то реагировать», — отметил глава региона в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Моора, Россия должна встроиться в новую систему не только потому, что экспортирует товары, имеющие углеродный след и облагающиеся налогом, но и потому, что может стать выгодополучателем «зеленой экономики». «У нас огромная территория, большое количество леса. А углекислый газ поглощает не только лес, но и другие биосистемы, в том числе болота. Но нужно разработать методики оценки. И самое важное, чтобы эти методики принимались в других государствах», — сообщил губернатор. Глава региона, предполагает, что в этом случае Россия сможет получить выгоду с помощью глобальной экологической повестки.

Ранее URA.RU писало, что в августе в Тюменской области открылся один из первых в России карбоновых полигонов, которые призваны наладить систему мониторинга парниковых выбросов. Благодаря этому страна сможет получить так называемые «карбоновые кредиты», и добиться снижения трансграничных налогов, введенных ЕС за загрязнение атмосферы.