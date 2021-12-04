Мишустин на Expo-2020 обозначил две главные черты русского народа

Михаил Мишустин принял участие в открытии российского павильона в Дубае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Изобретательность и нестандартное мышление являются основными чертами российских творцов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии павильона РФ на всемирной универсальной выставке Expo-2020 в Дубае (ОАЭ).

«На протяжении многих веков Россия открывает имена великих творцов, изобретателей, писателей, художников, музыкантов. Российская креативность продолжает вдохновлять весь мир и сейчас. Нестандартное мышление и изобретательность — это неотъемлемые черты наших людей», — цитирует Мишустина сайт правительства РФ.

Концепцией открывшегося на дубайском «ЭКСПО» российского павильона является «Творческий разум: объединяя будущее». Площадка стала одной из самых крупных на выставке. Ее площадь составила 3 630 квадратных метров, а высота — 26,6 метров.

Ключевой фигурой павильона стала инсталляция семиметрового человеческого мозга. Он установлен на интерактивном полу и сам представляет из себя смесь современных технологий. Кроме того, павильон предлагает всем желающим окунуться в историю изобретений, которые подарила миру Россия с помощью стенда «Из России с любовью» — мультимедийного экрана, на котором транслируются самые известные изобретения отечественных ученых.

«Идея заключается в интеграции лучших умов всех государств в интересах благополучия и процветания человечества. Считаем, что технологическое будущее — это общее дело, здесь не может быть границ и запретов, национальных „резерваций“ или односторонних ограничений», — добавил премьер.