06 декабря 2021
05 декабря 2021
04 декабря 2021

Тысячи тюменцев останутся без бесплатного телевидения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Бесплатное ТВ не будет работать в нескольких муниципалитетах Фото:

В четырех районах Тюменской области временно отключат бесплатные телеканалы из-за профилактических работ на сетях, а жителям Тюмени — радио. Информация указана на сайте правительства региона.

«По данным РТРС („Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ — прим. URA.RU) с 14 по 28 декабря в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Это связано с проведением профилактических работ», — сообщается на сайте правительства региона.

Так, в селе Абатское жители не смогут посмотреть ни один из бесплатных цифровых каналов в период с 11:00 до 17:00 14 декабря. Недоступно будет и «Радио России».

Аналогичная ситуация случится в Бердюжье 16 декабря, в Викулово — 24 декабря, а в селе Большое Сорокино — 28 декабря. Кроме того, 16 декабря в Тюмени с 08:00 до 12:00 нельзя будет послушать радио «Комсомольская правда».

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В четырех районах Тюменской области временно отключат бесплатные телеканалы из-за профилактических работ на сетях, а жителям Тюмени — радио. Информация указана на сайте правительства региона. «По данным РТРС („Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ — прим. URA.RU) с 14 по 28 декабря в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Это связано с проведением профилактических работ», — сообщается на сайте правительства региона. Так, в селе Абатское жители не смогут посмотреть ни один из бесплатных цифровых каналов в период с 11:00 до 17:00 14 декабря. Недоступно будет и «Радио России». Аналогичная ситуация случится в Бердюжье 16 декабря, в Викулово — 24 декабря, а в селе Большое Сорокино — 28 декабря. Кроме того, 16 декабря в Тюмени с 08:00 до 12:00 нельзя будет послушать радио «Комсомольская правда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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