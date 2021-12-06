Тысячи тюменцев останутся без бесплатного телевидения

В четырех районах Тюменской области временно отключат бесплатные телеканалы из-за профилактических работ на сетях, а жителям Тюмени — радио. Информация указана на сайте правительства региона.
«По данным РТРС („Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ — прим. URA.RU) с 14 по 28 декабря в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Это связано с проведением профилактических работ», — сообщается на сайте правительства региона.
Так, в селе Абатское жители не смогут посмотреть ни один из бесплатных цифровых каналов в период с 11:00 до 17:00 14 декабря. Недоступно будет и «Радио России».
Аналогичная ситуация случится в Бердюжье 16 декабря, в Викулово — 24 декабря, а в селе Большое Сорокино — 28 декабря. Кроме того, 16 декабря в Тюмени с 08:00 до 12:00 нельзя будет послушать радио «Комсомольская правда».
В четырех районах Тюменской области временно отключат бесплатные телеканалы из-за профилактических работ на сетях, а жителям Тюмени — радио. Информация указана на сайте правительства региона. «По данным РТРС („Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ — прим. URA.RU) с 14 по 28 декабря в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. Это связано с проведением профилактических работ», — сообщается на сайте правительства региона. Так, в селе Абатское жители не смогут посмотреть ни один из бесплатных цифровых каналов в период с 11:00 до 17:00 14 декабря. Недоступно будет и «Радио России». Аналогичная ситуация случится в Бердюжье 16 декабря, в Викулово — 24 декабря, а в селе Большое Сорокино — 28 декабря. Кроме того, 16 декабря в Тюмени с 08:00 до 12:00 нельзя будет послушать радио «Комсомольская правда».