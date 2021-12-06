06 декабря 2021

Тюменский суд отказался выпустить экс-сотрудника УФСИН из СИЗО

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, домашний арест, браслет фсин, электронный браслет
Максим Масленников помогал за деньги снять браслет людям, находящимся под домашним арестом Фото:

Экс-начальник тюменского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» регионального УФСИН Максим Масленников, обвиняемый в получении взяток, останется в СИЗО по 29 декабря. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе служебной системы Тюменской области. Экс-силовик просил отправить его под домашний арест.

«Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную Масленникова. Находясь в следственном изоляторе, мужчина просил суд назначить ему любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Изучив все обстоятельства, суд не нашел для этого оснований и оставил Масленникова под стражей по 29 декабря», — рассказали в суде.

Об аресте Масленникова стало известно в апреле. По данным уголовного дела, он за деньги предоставлял осужденным, которые находятся под домашним арестом, возможность снимать специальные «контрольные» браслеты и беспрепятственно разгуливать на свободе. Установлено пять эпизодов преступления.

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Экс-начальник тюменского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» регионального УФСИН Максим Масленников, обвиняемый в получении взяток, останется в СИЗО по 29 декабря. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе служебной системы Тюменской области. Экс-силовик просил отправить его под домашний арест. «Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную Масленникова. Находясь в следственном изоляторе, мужчина просил суд назначить ему любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Изучив все обстоятельства, суд не нашел для этого оснований и оставил Масленникова под стражей по 29 декабря», — рассказали в суде. Об аресте Масленникова стало известно в апреле. По данным уголовного дела, он за деньги предоставлял осужденным, которые находятся под домашним арестом, возможность снимать специальные «контрольные» браслеты и беспрепятственно разгуливать на свободе. Установлено пять эпизодов преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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