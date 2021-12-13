Экономисты назвали два способа побороть рост инфляции в России

14 декабря 2021 в 09:04 Размер текста - 17 +

Сдерживание цен на внутреннем рынке приведет к дефициту товаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Рост инфляции можно замедлить, ограничив сверхприбыль крупнейших компаний или придерживаясь методов, которые использует ЦБ РФ. Таким мнением с URA.RU поделились кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. «Инфляция обусловлена доминированием крупных компаний на основных потребительских рынках, а именно: строительном, девелоперском, продовольственных товаров, топлива и так далее. У нас все устроено по монопольному принципу. Крупные компании диктуют свои представления о том, какую они должны получать прибыль, и, соответственно, повышают цены. Все остальное они используют как предлог. Дело в том, что наши монополии, подхватывая импульс внешней инфляции, применяют его на внутреннем рынке. Существуют антимонопольные ведомства, у нас это Федеральная антимонопольная служба. Она должна смотреть на рынок, признать, что он устроен по монополистическому принципу, и ограничивать аппетиты монополий», — сказал Михаил Беляев. Он подчеркнул, что ФАС должна обращать внимание на маржинальность компаний. «Воздействовать не на цены, а именно на аппетиты монополий, разрешая им получать среднюю прибыль, но ограничивая их возможности по получению надбавки к прибыли. Если на рынке две-три компании — это ситуация олигополии. А это еще хуже. Им легко войти в сговор. Необязательно иметь договор. Так как они преследуют одни и те же цели, значит, и действия на рынке у них синхронизированы», — отметил экономист. По его словам, практика борьбы с такими компаниями успешно работает в других странах. «Следуют за этим штрафы. Не 5000 —10 000 рублей, а такие штрафы, от которых подгибаются колени. В США так же боятся антимонопольного ведомства, как налоговой службы», — заключил эксперт. Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой считает, что в большей степени на инфляцию оказывают воздействие мировые цены. «У нас по целому ряду позиций идет рост на мировых рынках — это энергия, металлы и продукты питания. И Российская Федерация, имея открытую экономику, не может в полной степени закрыться от этих макротрендов. Истории с попытками регулировать внутренние цены посредством, например, ограничений на вывоз тех или иных товаров, ограничения внутренних цен, в конечном счете малоэффективны и приводят только к дефициту», — сообщил собеседник агентства. Косой подчеркнул, что не видит иных методов борьбы с инфляцией, кроме тех, что использует Центробанк. «В нормальных условиях поднятие ставки ЦБ практически сразу бы начало охлаждать рынок. Но при таком внешнем инфляционном давлении, как сегодня, я не уверен, что действия ЦБ будут эффективны», — объяснил экономист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рост инфляции можно замедлить, ограничив сверхприбыль крупнейших компаний или придерживаясь методов, которые использует ЦБ РФ. Таким мнением с URA.RU поделились кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. «Инфляция обусловлена доминированием крупных компаний на основных потребительских рынках, а именно: строительном, девелоперском, продовольственных товаров, топлива и так далее. У нас все устроено по монопольному принципу. Крупные компании диктуют свои представления о том, какую они должны получать прибыль, и, соответственно, повышают цены. Все остальное они используют как предлог. Дело в том, что наши монополии, подхватывая импульс внешней инфляции, применяют его на внутреннем рынке. Существуют антимонопольные ведомства, у нас это Федеральная антимонопольная служба. Она должна смотреть на рынок, признать, что он устроен по монополистическому принципу, и ограничивать аппетиты монополий», — сказал Михаил Беляев. Он подчеркнул, что ФАС должна обращать внимание на маржинальность компаний. «Воздействовать не на цены, а именно на аппетиты монополий, разрешая им получать среднюю прибыль, но ограничивая их возможности по получению надбавки к прибыли. Если на рынке две-три компании — это ситуация олигополии. А это еще хуже. Им легко войти в сговор. Необязательно иметь договор. Так как они преследуют одни и те же цели, значит, и действия на рынке у них синхронизированы», — отметил экономист. По его словам, практика борьбы с такими компаниями успешно работает в других странах. «Следуют за этим штрафы. Не 5000 —10 000 рублей, а такие штрафы, от которых подгибаются колени. В США так же боятся антимонопольного ведомства, как налоговой службы», — заключил эксперт. Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой считает, что в большей степени на инфляцию оказывают воздействие мировые цены. «У нас по целому ряду позиций идет рост на мировых рынках — это энергия, металлы и продукты питания. И Российская Федерация, имея открытую экономику, не может в полной степени закрыться от этих макротрендов. Истории с попытками регулировать внутренние цены посредством, например, ограничений на вывоз тех или иных товаров, ограничения внутренних цен, в конечном счете малоэффективны и приводят только к дефициту», — сообщил собеседник агентства. Косой подчеркнул, что не видит иных методов борьбы с инфляцией, кроме тех, что использует Центробанк. «В нормальных условиях поднятие ставки ЦБ практически сразу бы начало охлаждать рынок. Но при таком внешнем инфляционном давлении, как сегодня, я не уверен, что действия ЦБ будут эффективны», — объяснил экономист.