Дмитрий Артюхов сказал, что ЯНАО лучше других регионов должен выполнить указ президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал, что глав муниципалитетов ждут серьезные последствия, вплоть до увольнений, если не будет выполнено поручение президента РФ Владимира Путина по газификации. Об этом Артюхов заявил на итоговом заседании совета глав.

«Это президентское поручение, и мы в третий раз его на совете глав обсуждаем. Это абсолютно выполнимое поручение. Все в ваших руках. Мы эту задачу должны решить лучше всех в стране. Для тех, кто ее провалит, будут самые серьезные последствия, я думаю, понятно какие», — сказал Дмитрий Артюхов во время заседания, заявление опубликовано на сайте правительства региона.

В регионе по поручению Путина проводится программа социальной газификации. В нее включили 790 объектов. Газифицировать будут домовладения, которые расположены в населенных пунктах, где уже проложены газораспределительные сети. Также в программу попали СНТ и ДНТ, которые находятся в черте городов. Газ будут проводить до границы товарищества. Также для льготных категорий сделали выплату в размере 100 тысяч рублей на подведение газа к дому, ее можно будет получить со следующего года.

Путин дал поручение по газификации во время послания к Федеральному собранию 21 апреля. В России уже начали бесплатно проводить газ, соответствующее постановление правительства вступило в силу месяц назад. Газопровод проводят бесплатно к участкам, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Заявку на подведение россияне могут подать через МФЦ, Госуслуги или сайт газоснабжающей компании. Газификацию домов планируют завершить к 2030 году, сказал председатель правления ПАО «Газпром», экономист и государственный деятель Алексей Миллер.