Вильфанд предупредил россиян об опасной «волне холода»

20 декабря 2021 в 07:29 Размер текста - 17 +

В центральной части России температура упадет на 7-12 градусов ниже нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На европейской территории России в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание, что может привести к серьезной нагрузке на коммунальные службы. Такое явление можно назвать «волной холода», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В метеорологии есть термин „волна тепла“. Это когда температура значительно выше нормы длительный период. Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о „волне холода“. Это опасно», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. По словам синоптика, холодная погода распространится по всей европейской части России. В Северо-Западном федеральном округе температура будет ниже нормы на 10 градусов, а в центральной части России на 7-12 градусов. Вильфанд отметил, что аномальный холод может сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью, что может привести к проблемам для городских коммунальных служб. На следующей неделе аномальные морозы также ожидаются в Московской области, пишет телеканал 360. Температура может опуститься до -30 градусов. Также область могут накрыть серьезные сугробы, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На европейской территории России в ближайшие дни ожидается аномальное похолодание, что может привести к серьезной нагрузке на коммунальные службы. Такое явление можно назвать «волной холода», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В метеорологии есть термин „волна тепла“. Это когда температура значительно выше нормы длительный период. Здесь, хотя такого термина официально нет, по аналогии можно говорить о „волне холода“. Это опасно», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. По словам синоптика, холодная погода распространится по всей европейской части России. В Северо-Западном федеральном округе температура будет ниже нормы на 10 градусов, а в центральной части России на 7-12 градусов. Вильфанд отметил, что аномальный холод может сопровождаться ветром до 5-10 м/с, небольшим снегом и облачностью, что может привести к проблемам для городских коммунальных служб. На следующей неделе аномальные морозы также ожидаются в Московской области, пишет телеканал 360. Температура может опуститься до -30 градусов. Также область могут накрыть серьезные сугробы, сообщает «Национальная служба новостей».