Виновник резонансного ДТП приговорен к 3 годам колонии — поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Калининский суд Тюмени приговорил 37 — летнего жителя Тюменского района к трем годам колонии — поселения за резонансное ДТП с пятью автомобилями, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Авария произошла 29 августа 2021 года.

«23 декабря 2021 года Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Тюменского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения)», — указано в сообщении ведомства.

Как установило следствие, 29 августа пьяный водитель BMW X5 потерял управление автомобилем и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris. От удара немецкую иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с тремя машинами. Одна из них после этого загорелась. В результате массового ДТП два человека получили тяжкий вред здоровью. Еще один — вред здоровью средней тяжести. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Суд назначил виновнику ДТП 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Авария с пятью автомобилями произошла в Тюмени 29 августа 2021 года Прокуратура Тюменской области