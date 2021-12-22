Еще один курганец вышел на пикет в Москве

Активист просит журналистов рассказать Владимиру Путину о проблеме с кетовской школой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель села Кетово (Курганская область) Евгений Образцов вышел на одиночный пикет на Манежной площади в Москве. Мужчина просит журналистов задать вопрос о проблемной школе в селе Кетово во время большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина, сообщает родительский комитет Курганской области.

«Евгений Образцов не побоялся выйти к месту проведения пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина. Он умолял журналистов задать самый главный для родителей кетовских детей вопрос: когда будет открыта новая школа в селе Кетово», — говорится в сообщении родкомитета на странице во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов провел серию одиночных пикетов в Москве. Он просил федеральные власти помочь открыть новую школу в селе Кетово. Школу в Кетово построила компания «Эверест». Курганские власти отказались выкупать объект у застройщика, указывая, что цена на него необоснованно завышена. Область оценила школу в 738 миллионов рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово.