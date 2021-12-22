Для жителей ЯНАО вводят новые штрафы

Штраф за несвоевременное освобождение жилого помещение равен трети от стоимости аренды за квадратный метр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители, проживающие в коммерческом жилье в ЯНАО, должны освободить помещение в течение 14 дней со дня окончания или расторжения договора. Если это условие не будет выполнено, наниматели должны выплатить штраф за каждый день проживания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Наниматель и проживающие совместно с ним граждане обязаны освободить жилое помещение в течение 14 календарных дней со дня расторжения или окончания срока действия договора найма. Договором найма определяется плата (неустойка) за несвоевременное освобождение жилого помещения за каждый последующий день пользования», — говорится в документе.

Пресс-служба губернатора отмечает, что такая мера введена, чтобы ускорить процесс предоставления жилья нуждающимся в этом людям. «Принятие данного документа послужит мерой, стимулирующей к исполнению гражданами принятых на себя обязательств в части своевременного освобождения жилых помещений», — поясняет пресс-служба властей региона.

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