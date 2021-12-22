22 декабря 2021

Тюмень к Новому году украсили оленями и героями мультфильмов. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Тюмени потратили на праздничное оформление не менее 16,4 млн рублей Фото:

В Тюмени завершилось украшение города к Новому году. На улицах областной столицы появилось несколько живых елок, святящиеся фигуры животных, несколько Дедов Морозов и Снегурочек и другие арт-объекты. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Тюмени к встрече 2022 года.

В мэрии города затруднились оперативно ответить на вопрос URA.RU о количестве затраченных на украшения средств, поскольку управы районов Тюмени (всего их четыре) закупали украшения самостоятельно. По данным с официального сайта госзакупок, власти потратили на праздничное оформление не менее 16,4 млн рублей, но эта сумма не является окончательной — часть контрактов могла быть заключена по прямой закупке, эти данные в открытом доступе не публикуются.

Новогоднее оформление. Тюмень
Главная елка расположилась на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра
Фото:
Новогоднее оформление. Тюмень
Но новогодних деревьев в Тюмени несколько. Вот так выглядит ель у корпуса ТИУ недалеко от набережной…
Фото:
Новогоднее оформление. Тюмень
… так у Цветного бульвара…
Фото:
Новогоднее оформление. Тюмень
…а так у Тюменского технопарка
Фото:
Новогоднее оформление. Тюмень
У технопарка же тюменцев встречают герои отечественных мультфильмов
Фото:
Фигуры белых медведей. Тюмень
К цирку вернулись традиционные уже светящиеся медведи…
Фото:
Новогоднее оформление. Тюмень
…а на набережную олени
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Новогоднее оформление. Тюмень
Застройщик украсил к празднику строящийся дом
Фото:
Новогоднее оформление. Тюмень
Дед Мороз и Снегурочка ждут горожан напротив мэрии
Фото:

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В Тюмени завершилось украшение города к Новому году. На улицах областной столицы появилось несколько живых елок, святящиеся фигуры животных, несколько Дедов Морозов и Снегурочек и другие арт-объекты. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Тюмени к встрече 2022 года. В мэрии города затруднились оперативно ответить на вопрос URA.RU о количестве затраченных на украшения средств, поскольку управы районов Тюмени (всего их четыре) закупали украшения самостоятельно. По данным с официального сайта госзакупок, власти потратили на праздничное оформление не менее 16,4 млн рублей, но эта сумма не является окончательной — часть контрактов могла быть заключена по прямой закупке, эти данные в открытом доступе не публикуются.
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