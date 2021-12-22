В Тюмени завершилось украшение города к Новому году. На улицах областной столицы появилось несколько живых елок, святящиеся фигуры животных, несколько Дедов Морозов и Снегурочек и другие арт-объекты. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Тюмени к встрече 2022 года.
В мэрии города затруднились оперативно ответить на вопрос URA.RU о количестве затраченных на украшения средств, поскольку управы районов Тюмени (всего их четыре) закупали украшения самостоятельно. По данным с официального сайта госзакупок, власти потратили на праздничное оформление не менее 16,4 млн рублей, но эта сумма не является окончательной — часть контрактов могла быть заключена по прямой закупке, эти данные в открытом доступе не публикуются.
Главная елка расположилась на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра
В Тюмени завершилось украшение города к Новому году. На улицах областной столицы появилось несколько живых елок, святящиеся фигуры животных, несколько Дедов Морозов и Снегурочек и другие арт-объекты. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Тюмени к встрече 2022 года. В мэрии города затруднились оперативно ответить на вопрос URA.RU о количестве затраченных на украшения средств, поскольку управы районов Тюмени (всего их четыре) закупали украшения самостоятельно. По данным с официального сайта госзакупок, власти потратили на праздничное оформление не менее 16,4 млн рублей, но эта сумма не является окончательной — часть контрактов могла быть заключена по прямой закупке, эти данные в открытом доступе не публикуются.