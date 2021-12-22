Власти Тюмени потратили на праздничное оформление не менее 16,4 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени завершилось украшение города к Новому году. На улицах областной столицы появилось несколько живых елок, святящиеся фигуры животных, несколько Дедов Морозов и Снегурочек и другие арт-объекты. URA.RU подготовило фоторепортаж, чтобы показать, как преобразились улицы Тюмени к встрече 2022 года.

В мэрии города затруднились оперативно ответить на вопрос URA.RU о количестве затраченных на украшения средств, поскольку управы районов Тюмени (всего их четыре) закупали украшения самостоятельно. По данным с официального сайта госзакупок, власти потратили на праздничное оформление не менее 16,4 млн рублей, но эта сумма не является окончательной — часть контрактов могла быть заключена по прямой закупке, эти данные в открытом доступе не публикуются.

Главная елка расположилась на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но новогодних деревьев в Тюмени несколько. Вот так выглядит ель у корпуса ТИУ недалеко от набережной… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… так у Цветного бульвара… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…а так у Тюменского технопарка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У технопарка же тюменцев встречают герои отечественных мультфильмов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К цирку вернулись традиционные уже светящиеся медведи… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…а на набережную олени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Застройщик украсил к празднику строящийся дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дед Мороз и Снегурочка ждут горожан напротив мэрии Фото: Денис Моргунов © URA.RU