22 декабря 2021

В ЯНАО закрыли кинотеатр из-за нарушения коронавирусных норм

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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , мягкий кинотеатр
Окончательное наказание для руководителей кинотеатра назначит суд Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске (ЯНАО) Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Парк Синема» из-за многочисленных эпиднарушений. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ноябрьске и Муравленко в ходе проведения административного расследования, возбужденного на основании поступивших обращений в кинотеатре „Парк Синема“ были выявлены множественные нарушения эпидемиологических норм. В связи с этим с 23 декабря 2021 года деятельность кинотеатра „Парк Синема“ приостановлена», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что в «Парк Синема» отсутствуют обеззараживатели воздуха, запас дезинфицирующих средств для уборки, а те средства, что были, оказались просрочены. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора застали персонал за стойкой без перчаток и с неправильно надетыми на лицо масками. По информации URA.RU, кинотеатр закрыли временно, а окончательную меру административного наказания определит Ноябрьский городской суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли кальянную, игнорировавшую карантин по коронавирусу. Нарушения были выявлены благодаря рейдам народного контроля.

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В Ноябрьске (ЯНАО) Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Парк Синема» из-за многочисленных эпиднарушений. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ноябрьске и Муравленко в ходе проведения административного расследования, возбужденного на основании поступивших обращений в кинотеатре „Парк Синема“ были выявлены множественные нарушения эпидемиологических норм. В связи с этим с 23 декабря 2021 года деятельность кинотеатра „Парк Синема“ приостановлена», — говорится в сообщении. В ходе проверки выяснилось, что в «Парк Синема» отсутствуют обеззараживатели воздуха, запас дезинфицирующих средств для уборки, а те средства, что были, оказались просрочены. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора застали персонал за стойкой без перчаток и с неправильно надетыми на лицо масками. По информации URA.RU, кинотеатр закрыли временно, а окончательную меру административного наказания определит Ноябрьский городской суд. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли кальянную, игнорировавшую карантин по коронавирусу. Нарушения были выявлены благодаря рейдам народного контроля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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