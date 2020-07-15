В ЯНАО закрыли кальянную, игнорировавшую карантин по коронавирусу

Пресечь нарушение удалось благодаря проекту «Народный контроль» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Губкинском (ЯНАО) благодаря народным контролерам удалось выявить нарушение введенных из-за коронавируса ограничений. Кальянная «Таксебеместо» продолжала принимать посетителей несмотря действующий запрет.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», нарушение заметили участники проекта «Народный контроль» в ходе многочисленных рейдов по городу, после чего обратились в соответствующие органы. «Калянная действительно была открыта. Присутствующие приглашены в управление для составления протоколов об административном нарушении. На данный момент материалы направлены в суд для рассмотрения», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС и БН Губкинского Муса Тагиров.

Сами контролеры рассказывают, что смогли попасть в заведение только со второго раза. Сперва двери оказались закрытыми, несмотря на то, что туда заходили люди. Кальянную взяли под наблюдение, а через несколько дней контролеры все же попали в учреждение, принимавшее посетителей.

Как правило, наказание для нарушителей подразумевает либо предупреждение, либо наложение штрафа от 1 000 до 30 000 рублей. Скорее всего, крупный штраф ждет владельца кальянной, однако он на момент инцидента находился в отъезде за пределами ЯНАО, оставив ключи от заведения бармену.

Режим самоизоляции действует в регионе до 20 июля включительно. Окружные власти пришли к выводу, что снимать ограничения еще рано.

На сегодняшний день в Губкинском подтверждено 668 случаев коронавируса, из которых 21 — выявлен за последние сутки. В больнице находится также глава города Андрей Гаранин.