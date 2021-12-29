29 декабря 2021
28 декабря 2021

Тюменская чиновница платила премии сама себе и украла сотни тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма похищенного составила 250 000 рублей Фото:

Уголовное дело по обвинению в коррупции возбуждено в Ишиме (Тюменская область) в отношении главного бухгалтера «Управления ЖКХ», которая самовольно выписывала себе премии и присвоила больше 250 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В 2019—2020 годах главный бухгалтер „УЖКХ Ишима“ в отсутствие приказов о поощрении начислила себе премии в общей сумме более 250 тысяч рублей. Под видом зарплаты и отпускных женщина перечислила средства на свой счет», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Накануне в отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества». В случае виновности, женщине грозит до шести лет лишения свободы. Минимальное наказание — штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в суд передано дело бывшей сотрудницы областного «Центра гигиены и эпидемиологии». При помощи махинаций с закупками она смогла похитить 825 тысяч рублей.

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Уголовное дело по обвинению в коррупции возбуждено в Ишиме (Тюменская область) в отношении главного бухгалтера «Управления ЖКХ», которая самовольно выписывала себе премии и присвоила больше 250 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В 2019—2020 годах главный бухгалтер „УЖКХ Ишима“ в отсутствие приказов о поощрении начислила себе премии в общей сумме более 250 тысяч рублей. Под видом зарплаты и отпускных женщина перечислила средства на свой счет», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Накануне в отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества». В случае виновности, женщине грозит до шести лет лишения свободы. Минимальное наказание — штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в суд передано дело бывшей сотрудницы областного «Центра гигиены и эпидемиологии». При помощи махинаций с закупками она смогла похитить 825 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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