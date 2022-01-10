Вода из половины питьевых источников ЯНАО опасна для здоровья

Качественной воды нет в нескольких муниципалитетах ЯНАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО всего 26 источников поверхностного водоснабжения (реки, озера, водохранилища и так далее — прим. URA.RU) и 14 из них не соответствуют санитарным правила и гигиеническим нормативам. Это следует из документа опубликованного на сайте правительства региона.

«По состоянию на 1 января 2021 года на территории автономного округа эксплуатировалось 26 поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Надымском, Приуральском, Пуровском, Шурышкарском, Ямальском, Тазовском районах и Лабытнанги. 54% (14 объектов) не соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов», — говорится в документе.

Также отмечается, что в Шурышкарском районе нет специальных зон для водозабора. Частично их нет — в Приуральском, Пуровском, Надымском, Тазовском и Ямальском районах.

«В результате инвентаризации было выявлено следующее: отсутствие качественной воды в Лабытнанги и Шурышкарском районе, частично — в Приуральском, Пуровском, Надымском, Тазовском и Ямальском района», — также говорится в документе. Для устранения этих проблем правительство ЯНАО утверждает региональную программу по повышению качества водоснабжения.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось, что жители надымского района жаловались на проблемы с водоснабжением. По их словам, мэрия предложила ямальцам самим решить эту проблему, но администрация опровергла эту информацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам