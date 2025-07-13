13 июля 2025
12 июля 2025

Под Новым Уренгоем загорелась буровая установка. Видео

На буровой установке в ЯНАО произошло возгорание
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на месторождении под Новым Уренгоем
Пожар на месторождении под Новым Уренгоем Фото:

На буровой установке «Эриал» вблизи Нового Уренгоя (ЯНАО) произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал «Новый Уренгой». 

«Пожарные оперативно справились с огнём. Персонал эвакуирован, пострадавших нет», — уточняется в публикации telegram-канала.

По данным источника, на месте происшествия возник мощный столб черного дыма, который был заметен на значительном расстоянии. В пресс-службе МЧС по ЯНАО уточнили, к ликвидации пожара сотрудники МЧС не привлекались. 

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На буровой установке «Эриал» вблизи Нового Уренгоя (ЯНАО) произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал «Новый Уренгой».  «Пожарные оперативно справились с огнём. Персонал эвакуирован, пострадавших нет», — уточняется в публикации telegram-канала. По данным источника, на месте происшествия возник мощный столб черного дыма, который был заметен на значительном расстоянии. В пресс-службе МЧС по ЯНАО уточнили, к ликвидации пожара сотрудники МЧС не привлекались. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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