Пожар на месторождении под Новым Уренгоем
На буровой установке «Эриал» вблизи Нового Уренгоя (ЯНАО) произошло возгорание. Об этом сообщает telegram-канал «Новый Уренгой».
«Пожарные оперативно справились с огнём. Персонал эвакуирован, пострадавших нет», — уточняется в публикации telegram-канала.
По данным источника, на месте происшествия возник мощный столб черного дыма, который был заметен на значительном расстоянии. В пресс-службе МЧС по ЯНАО уточнили, к ликвидации пожара сотрудники МЧС не привлекались.
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