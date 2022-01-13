В Тюмени чиновников и силовиков обяжут белить стены

Если арендатор не выполнит необходимый ремонт, затраты на него стребуют деньгами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госслужащие и сотрудники правоохранительных органов, арендующие служебное жилье, должны будут ремонтировать его по конкретному списку, чтобы квартиры дольше прослужили. Соответствующие изменения хотят внести в постановление правительства Тюменской области, документ есть в распоряжении URA.RU.

«К текущему ремонту служебного помещения относятся побелка, окраска или оклейка стен и потолков, замена напольного покрытия, плитки, окраска полов, дверей, подоконников, радиаторов, ремонт сантехники, электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Работы выполняются за счет нанимателя», — говорится в поправках к постановлению о предоставлении служебного жилья, разработанных управлением делами правительства Тюменской области.

Как поясняется в примечаниях к документу, поправки направлены на то, чтобы замедлить износ жилого фонда, находящегося на балансе у властей. Сейчас арендаторы также должны проводить ремонт по мере необходимости, но что конкретно входит в эту обязанность в действующем постановлении не уточняется.

Кроме того, госслужащих и силовиков, которые получают служебное жилье, обяжут его страховать (или платить штраф в 5 000 рублей). Тогда, в случае, к примеру, затопления, бюджету не придется возмещать причиненный ущерб.

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