Главе курганского района грозит штраф из-за проблем с отоплением

Главу района обвиняют в том, что он вовремя не заплатил за промывку систем отопления в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главе Мокроусовского района Курганской области Владимиру Демешкину грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей. По данным прокуратуры, его обвиняют в том, что подрядчику вовремя не заплатили за промывку и опрессовку систем отопления в образовательных учреждениях района.

«Прокурор возбудил в отношении главы дело об административном правонарушении по ст. 15.15.11 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд. <…> Санкция статьи 15.15.11 КоАП РФ предусматривает штраф на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей», — указано в сообщении, размещенном на сайте областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, местные власти вовремя не заплатили представителям ООО «Вторпромресурс» необходимую сумму за промывку и опрессовку систем отопления учреждений. В ведомстве отметили, что районный одел образования выделил необходимую сумму, но глава района вовремя не передал эти деньги.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал разобраться с проблемами с отоплением в регионе. Он отмечал, что в районах с плохим отоплением пройдут проверки.

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