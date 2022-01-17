17 января 2022

Главе курганского района грозит штраф из-за проблем с отоплением

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
Главу района обвиняют в том, что он вовремя не заплатил за промывку систем отопления в школах Фото:

Главе Мокроусовского района Курганской области Владимиру Демешкину грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей. По данным прокуратуры, его обвиняют в том, что подрядчику вовремя не заплатили за промывку и опрессовку систем отопления в образовательных учреждениях района.

«Прокурор возбудил в отношении главы дело об административном правонарушении по ст. 15.15.11 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд. <…> Санкция статьи 15.15.11 КоАП РФ предусматривает штраф на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей», — указано в сообщении, размещенном на сайте областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, местные власти вовремя не заплатили представителям ООО «Вторпромресурс» необходимую сумму за промывку и опрессовку систем отопления учреждений. В ведомстве отметили, что районный одел образования выделил необходимую сумму, но глава района вовремя не передал эти деньги.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал разобраться с проблемами с отоплением в регионе. Он отмечал, что в районах с плохим отоплением пройдут проверки.

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Главе Мокроусовского района Курганской области Владимиру Демешкину грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей. По данным прокуратуры, его обвиняют в том, что подрядчику вовремя не заплатили за промывку и опрессовку систем отопления в образовательных учреждениях района. «Прокурор возбудил в отношении главы дело об административном правонарушении по ст. 15.15.11 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд. <…> Санкция статьи 15.15.11 КоАП РФ предусматривает штраф на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей», — указано в сообщении, размещенном на сайте областной прокуратуры. По данным прокуратуры, местные власти вовремя не заплатили представителям ООО «Вторпромресурс» необходимую сумму за промывку и опрессовку систем отопления учреждений. В ведомстве отметили, что районный одел образования выделил необходимую сумму, но глава района вовремя не передал эти деньги. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал разобраться с проблемами с отоплением в регионе. Он отмечал, что в районах с плохим отоплением пройдут проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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