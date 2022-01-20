Тюмень стала лидером УрФО по коллективному иммунитету к COVID

Уровень иммунитета от COVID в регионе превысил 72% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская область стала лидером УрФО по коллективному иммунитету к коронавирусу. Такой вывод следует из слов вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которые 21 января приводит федеральный оперативный штаб.

«Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области. Уровень 72% и выше показывают Республика Хакасия, Забайкальский край, Самарская, Тюменская, Белгородская, Архангельская, Новгородская и Псковская области», — приводит слова Голиковой оперштаб. Другие регионы имеют худшие показатели.

Лидерами РФ по достижению иммунитета от COVID, по данным федеральных властей, стали четыре субъекта. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).

Ранее URA.RU писало, что 21 января в Тюменской области зафиксирован абсолютный рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 366 человек. При этом губернатор Александр Моор перенес ввод QR-кодов в регионе, мотивируя это тем, что в больницах не растет число занятых коек — значит, люди стали болеть легче.

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