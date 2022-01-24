Курсант, до смерти избивший майора ТВВИКУ, начал давать показания

Курсант Тюменского высшего военно-командного училища признал участие в драке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курсант Тюменского высшего военно — инженерного командного училища (ТВВИКУ), который вечером 22 января нанес удар майору этого же учебного заведения, после которого тот скончался, начал давать признательные показания. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следственным органам. Он добавил, что инцидент произошел в одной из тюменских квартир.

«Курсант признал свое участие в конфликте. Как установило следствие, драка произошла вечером 22 января в одной из квартир по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 13. Курсант, который имеет звание прапорщика, ударил майора кулаком по лицу. Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма. Утром 23 января он скончался, не приходя в сознание», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что расследованием этого дела занимается следственный отдел по Тюменскому гарнизону. В учебном заведении, где служили оба участника конфликта, от комментариев отказались. В пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в пресс-службу Центрального военного округа.

Ранее URA.RU писало о том, что начальник курса командного факультета Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) скончался после драки с курсантом четвертого курса этого же учебного заведения. В причинах, которые привели к конфликту, разбирается следствие.

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