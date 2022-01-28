Мэрия Кургана отреагировала на жалобы горожан из-за стройки

Администрация Кургана обеспокоена стройкой нового жилого комплекса «Тихий берег» на улице Больничная, на которую жаловались жители. С застройщиком жилого комплекса была проведена беседа.
«Администрация города обеспокоена действиями застройщика, который без проведения необходимых мероприятий по берегоукреплению возводит многоквартирный жилой дом. С застройщиком проведена рабочая встреча, с него запрошены документы, подтверждающие устойчивость берега. Поскольку утверждение застройщика о безопасности строительства основывается лишь на расчетах проектной организации, а мероприятия по берегоукреплению не выполнены, застройщику предложено провести работы по берегоукреплению или выполнить перепроектирование», — сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте».
Ранее жители Кургана сообщили, что боятся обрушения нового жилого комплекса. По мнению местного строителя Сергея Гонцова, комплекс строят слишком близко к реке. «Рядом река, внизу грунт подмывается всегда, нужно очень серьезно предусмотреть все нюансы», — отметил строитель.
Администрация Кургана обеспокоена стройкой нового жилого комплекса «Тихий берег» на улице Больничная, на которую жаловались жители. С застройщиком жилого комплекса была проведена беседа. «Администрация города обеспокоена действиями застройщика, который без проведения необходимых мероприятий по берегоукреплению возводит многоквартирный жилой дом. С застройщиком проведена рабочая встреча, с него запрошены документы, подтверждающие устойчивость берега. Поскольку утверждение застройщика о безопасности строительства основывается лишь на расчетах проектной организации, а мероприятия по берегоукреплению не выполнены, застройщику предложено провести работы по берегоукреплению или выполнить перепроектирование», — сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители Кургана сообщили, что боятся обрушения нового жилого комплекса. По мнению местного строителя Сергея Гонцова, комплекс строят слишком близко к реке. «Рядом река, внизу грунт подмывается всегда, нужно очень серьезно предусмотреть все нюансы», — отметил строитель.