Мэрия Кургана отреагировала на жалобы горожан из-за стройки

29 января 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В администрации Кургана провели беседу с застройщиком жилого комплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Кургана обеспокоена стройкой нового жилого комплекса «Тихий берег» на улице Больничная, на которую жаловались жители. С застройщиком жилого комплекса была проведена беседа. «Администрация города обеспокоена действиями застройщика, который без проведения необходимых мероприятий по берегоукреплению возводит многоквартирный жилой дом. С застройщиком проведена рабочая встреча, с него запрошены документы, подтверждающие устойчивость берега. Поскольку утверждение застройщика о безопасности строительства основывается лишь на расчетах проектной организации, а мероприятия по берегоукреплению не выполнены, застройщику предложено провести работы по берегоукреплению или выполнить перепроектирование», — сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители Кургана сообщили, что боятся обрушения нового жилого комплекса. По мнению местного строителя Сергея Гонцова, комплекс строят слишком близко к реке. «Рядом река, внизу грунт подмывается всегда, нужно очень серьезно предусмотреть все нюансы», — отметил строитель. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Кургана обеспокоена стройкой нового жилого комплекса «Тихий берег» на улице Больничная, на которую жаловались жители. С застройщиком жилого комплекса была проведена беседа. «Администрация города обеспокоена действиями застройщика, который без проведения необходимых мероприятий по берегоукреплению возводит многоквартирный жилой дом. С застройщиком проведена рабочая встреча, с него запрошены документы, подтверждающие устойчивость берега. Поскольку утверждение застройщика о безопасности строительства основывается лишь на расчетах проектной организации, а мероприятия по берегоукреплению не выполнены, застройщику предложено провести работы по берегоукреплению или выполнить перепроектирование», — сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители Кургана сообщили, что боятся обрушения нового жилого комплекса. По мнению местного строителя Сергея Гонцова, комплекс строят слишком близко к реке. «Рядом река, внизу грунт подмывается всегда, нужно очень серьезно предусмотреть все нюансы», — отметил строитель.