Шубы и дубленки везли без маркировки (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области возле границы с Казахстаном задержали груз с шубами, дубленками и обувью без маркировки. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии шуб, дубленок и других товаров без обязательной маркировки средствами идентификации. Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении.

Специалисты таможни обнаружили 59 шуб и 56 пар спортивной обуви без обязательной маркировки Data Мatrix. Общий вес товара составил около 200 килограмм. В ведомстве отметили, что товар был изъят. Предпринимателя из Казахстана обвиняют производстве и продаже товаров без необходимой маркировки.

Ранее стало известно, что в Курганской области планируют уничтожить более 160 тыс. единиц одежды. В 2021 году в регионе уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинс, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов.

Товары, которые пытались провезти Фото: пресс-служба Тюменской таможни