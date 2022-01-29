В Курганской области возле границы с Казахстаном задержали груз с шубами, дубленками и обувью без маркировки. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
«Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии шуб, дубленок и других товаров без обязательной маркировки средствами идентификации. Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении.
Специалисты таможни обнаружили 59 шуб и 56 пар спортивной обуви без обязательной маркировки Data Мatrix. Общий вес товара составил около 200 килограмм. В ведомстве отметили, что товар был изъят. Предпринимателя из Казахстана обвиняют производстве и продаже товаров без необходимой маркировки.
В Курганской области возле границы с Казахстаном задержали груз с шубами, дубленками и обувью без маркировки. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии шуб, дубленок и других товаров без обязательной маркировки средствами идентификации. Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении. Специалисты таможни обнаружили 59 шуб и 56 пар спортивной обуви без обязательной маркировки Data Мatrix. Общий вес товара составил около 200 килограмм. В ведомстве отметили, что товар был изъят. Предпринимателя из Казахстана обвиняют производстве и продаже товаров без необходимой маркировки. Ранее стало известно, что в Курганской области планируют уничтожить более 160 тыс. единиц одежды. В 2021 году в регионе уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинс, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов.