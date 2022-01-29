29 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

В Курган пытались незаконно ввезти 200 кг шуб и дубленок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка маркировок на шубах. Екатеринбург, мех, шуба, магазин, шубы, продажа
Шубы и дубленки везли без маркировки (архивное фото) Фото:

В Курганской области возле границы с Казахстаном задержали груз с шубами, дубленками и обувью без маркировки. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии шуб, дубленок и других товаров без обязательной маркировки средствами идентификации. Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении.

Специалисты таможни обнаружили 59 шуб и 56 пар спортивной обуви без обязательной маркировки Data Мatrix. Общий вес товара составил около 200 килограмм. В ведомстве отметили, что товар был изъят. Предпринимателя из Казахстана обвиняют производстве и продаже товаров без необходимой маркировки.

Ранее стало известно, что в Курганской области планируют уничтожить более 160 тыс. единиц одежды. В 2021 году в регионе уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинс, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов.

Товары, которые пытались провезти
Фото:

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В Курганской области возле границы с Казахстаном задержали груз с шубами, дубленками и обувью без маркировки. Об этом URA.RU 31 января сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «Тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии шуб, дубленок и других товаров без обязательной маркировки средствами идентификации. Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — указано в сообщении. Специалисты таможни обнаружили 59 шуб и 56 пар спортивной обуви без обязательной маркировки Data Мatrix. Общий вес товара составил около 200 килограмм. В ведомстве отметили, что товар был изъят. Предпринимателя из Казахстана обвиняют производстве и продаже товаров без необходимой маркировки. Ранее стало известно, что в Курганской области планируют уничтожить более 160 тыс. единиц одежды. В 2021 году в регионе уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинс, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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