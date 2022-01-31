В Тюменской области ожидается резкое потепление

В Тюменской области ожидаются обильные снегопады Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пятницу, 4 февраля, в Тюменской области потеплеет до -2 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Средняя температура воздуха в течение недели в регионе составит -3, -4 градуса.

«Во вторник, 1 февраля, температура воздуха в Тюменской области в дневное время составит -6 градусов. В пятницу, 4 февраля — потепление до -2 градусов. В ночное время — до -10 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «Во вторник, 1 февраля, в Тюменской области прогнозируется -7 градусов днем и до -9 ночью. В пятницу, 4 февраля, ожидается потепление до 0 градусов. В течение недели возможны осадки в виде снега», — указывает «Яндекс. Погода».