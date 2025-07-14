В США рассказали, когда Путин и Трамп заключат сделку

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут достичь соглашения в течение ближайших четырех лет. Такое мнение высказал телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи на молодежном форуме во Флориде.
«Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдет в ближайшие четыре года», — заявил Майк Криспи в интервью РИА Новости. По его словам, США получили бы существенную выгоду от сближения с Россией в торговой и внешнеполитической сферах. Криспи отметил, что укрепление контактов между Москвой и Вашингтоном предпочтительнее для Белого дома, чем возможное усиление партнерства России с Китаем.
Ранее Дональд Трамп заявил о возможности ввести новые санкции против России. По его словам, окончательное решение о принятии документа об ограничениях будет зависеть только от него. Президент добавил, что «очень пристально» изучает возможные ограничения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.