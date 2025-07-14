В США рассказали, когда Путин и Трамп заключат сделку

Телеведущий Криспи: Путин и Трамп могут достичь соглашения в ближайшие годы
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Путин и Трамп могут заключить сделку в ближайшие четыре года
Путин и Трамп могут заключить сделку в ближайшие четыре года Фото:

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут достичь соглашения в течение ближайших четырех лет. Такое мнение высказал телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи на молодежном форуме во Флориде.

«Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдет в ближайшие четыре года», — заявил Майк Криспи в интервью РИА Новости. По его словам, США получили бы существенную выгоду от сближения с Россией в торговой и внешнеполитической сферах. Криспи отметил, что укрепление контактов между Москвой и Вашингтоном предпочтительнее для Белого дома, чем возможное усиление партнерства России с Китаем.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности ввести новые санкции против России. По его словам, окончательное решение о принятии документа об ограничениях будет зависеть только от него. Президент добавил, что «очень пристально» изучает возможные ограничения. 

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Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут достичь соглашения в течение ближайших четырех лет. Такое мнение высказал телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи на молодежном форуме во Флориде. «Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдет в ближайшие четыре года», — заявил Майк Криспи в интервью РИА Новости. По его словам, США получили бы существенную выгоду от сближения с Россией в торговой и внешнеполитической сферах. Криспи отметил, что укрепление контактов между Москвой и Вашингтоном предпочтительнее для Белого дома, чем возможное усиление партнерства России с Китаем. Ранее Дональд Трамп заявил о возможности ввести новые санкции против России. По его словам, окончательное решение о принятии документа об ограничениях будет зависеть только от него. Президент добавил, что «очень пристально» изучает возможные ограничения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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