В США рассказали, когда Путин и Трамп заключат сделку

Телеведущий Криспи: Путин и Трамп могут достичь соглашения в ближайшие годы

14 июля 2025 в 17:39 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут достичь соглашения в течение ближайших четырех лет. Такое мнение высказал телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи на молодежном форуме во Флориде. «Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдет в ближайшие четыре года», — заявил Майк Криспи в интервью РИА Новости. По его словам, США получили бы существенную выгоду от сближения с Россией в торговой и внешнеполитической сферах. Криспи отметил, что укрепление контактов между Москвой и Вашингтоном предпочтительнее для Белого дома, чем возможное усиление партнерства России с Китаем. Ранее Дональд Трамп заявил о возможности ввести новые санкции против России. По его словам, окончательное решение о принятии документа об ограничениях будет зависеть только от него. Президент добавил, что «очень пристально» изучает возможные ограничения.