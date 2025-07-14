Иностранный обувной бренд уходит России

Сеть польского производителя обуви и аксессуаров Obuv намерена закрыть все торговые марки к осени этого года. Компания не планирует продлевать истекающие договоры арены площадей в торговых центрах.
«На рынке торговой недвижимости, оператор магазинов Obuv, продающих продукцию польской ССС, в том числе обувь брендов Lasocki и Jenny Fairy, намерен закрыть почти все свои торговые объекты к осени этого года», — сообщает «Коммерсант». Причем газета уточняет, что основная причина ухода — убыточность компании, а не геополитическая ситуация и санкции против РФ.
ООО «Обув» создано на базе ООО «ССС Раша». CCC создана на базе известного в 1990-х годах в Польше производителя обуви Milek. Основал обе эти компании Дариуш Милек, являющийся сейчас основным акционером ССС. Название бренда — аббревиатура рекламного слогана Cena Czyni Cuda («Цена творит чудеса»). В Москве сеть была зарегистрирована в 2010 году.
Сейчас под брендом Obuv в России насчитывается 19 магазинов, преимущественно в регионах. В Москве у сети только один магазин — в торговом центре «Саларис». В Подмосковье у ритейлера были точки продаж в «Зеленопарке» в Солнечногорском районе, а также в торговых центрах «Весна» и «Красный кит» в Мытищах.
Массовый уход западных компаний из России начался в 2022 году на фоне введения санкций и геополитической напряженности. В том числе, бренды McDonald's, IKEA и Apple, прекратили работу в стране. Вопрос о возвращении иностранных компаний поднимался уже не раз, однако российские власти подчеркивают, что возвращение будет проблемным. Поскольку сейчас поддерживать будут отечественных производителей.
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