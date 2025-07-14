Следующим под ремонт попадает участок в районе Первомайской
В Тюмени до 17 июля планируют запустить движение по перекрытому участку улицы Ленина от Кирова до Челюскинцев. Далее капитальный ремонт затронет Первомайскую, до Дня города она будет проездной. Что сейчас происходит на ремонтируемом участке центральной улицы города — в фоторепортаже URA.RU.
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