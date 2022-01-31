31 января 2022
28 января 2022

В ЯНАО оштрафован директор скандальной школы-интернат

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, прокурор, бумаги
Директора оштрафовали за нарушения при реализации нацпроекта Фото:

За нарушения при реализации нацпроекта оштрафован директор Антипаютинской (ЯНАО) школы-интернат, из которой в 2021 году сбежал ученик. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что МКУ „Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования“ нарушены сроки оплаты по контракту на поставку оборудования и специальной одежды для несовершеннолетних в целях их обучения правилам дорожного движения. Стоимость — 235 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении директора учебного заведения Михаила Молотова возбудили административное дело. Также виновному должностному лицу выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Оперативно получить комментарий в школе не удалось. В приемной директора URA.RU сообщили, что он сейчас находится на уроке.

Ранее из этого учебного заведения сбежал подросток, который до сих пор не найден. Мать ученика заявляла о психологическом давлении на ребенка, но в департаменте образование эту информацию опровергли.

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За нарушения при реализации нацпроекта оштрафован директор Антипаютинской (ЯНАО) школы-интернат, из которой в 2021 году сбежал ученик. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что МКУ „Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования“ нарушены сроки оплаты по контракту на поставку оборудования и специальной одежды для несовершеннолетних в целях их обучения правилам дорожного движения. Стоимость — 235 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В отношении директора учебного заведения Михаила Молотова возбудили административное дело. Также виновному должностному лицу выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Оперативно получить комментарий в школе не удалось. В приемной директора URA.RU сообщили, что он сейчас находится на уроке. Ранее из этого учебного заведения сбежал подросток, который до сих пор не найден. Мать ученика заявляла о психологическом давлении на ребенка, но в департаменте образование эту информацию опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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