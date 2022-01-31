В ЯНАО оштрафован директор скандальной школы-интернат

Директора оштрафовали за нарушения при реализации нацпроекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За нарушения при реализации нацпроекта оштрафован директор Антипаютинской (ЯНАО) школы-интернат, из которой в 2021 году сбежал ученик. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что МКУ „Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования“ нарушены сроки оплаты по контракту на поставку оборудования и специальной одежды для несовершеннолетних в целях их обучения правилам дорожного движения. Стоимость — 235 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении директора учебного заведения Михаила Молотова возбудили административное дело. Также виновному должностному лицу выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Оперативно получить комментарий в школе не удалось. В приемной директора URA.RU сообщили, что он сейчас находится на уроке.

Ранее из этого учебного заведения сбежал подросток, который до сих пор не найден. Мать ученика заявляла о психологическом давлении на ребенка, но в департаменте образование эту информацию опровергли.