Тюменец помог иностранке родить на борту самолета

01 февраля 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Роды у одной из пассажирок начались прямо в самолете, по пути из Москвы в Доминикану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время полета в Доминиканскую Республику тюменцу Николаю Данилову пришлось помочь родить одной из пассажирок, у которой схватки начались прямо на борту самолета. Вместе с бортпроводниками мужчина принял ребенка, который оказался мальчиком. «Я летел из Москвы в Доминикану. Ушел на задние ряды поспать. Проснулся оттого, что меня будят бортпроводники, которые попросили освободить сидения и помочь с родами. Все произошло довольно быстро. Я боялся, что самолет пойдет на вынужденную посадку, но мы летели над Атлантическим океаном, приземляться было негде. Поэтому летели до аэропорта в Доминикане еще порядка пяти часов», — сообщает 72.ru со ссылкой на тюменца Николая Данилова. По словам мужчины, его очень удивило, как тихо прошел весь процесс. Большая часть пассажиров и не догадывалась, что на борту родился младенец, пока капитан судна не объявил об этом по громкой связи. Происшествие случилось 21 января, на рейсе «Аэрофлота». Известно, что новоиспеченная мать не гражданка РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Во время полета в Доминиканскую Республику тюменцу Николаю Данилову пришлось помочь родить одной из пассажирок, у которой схватки начались прямо на борту самолета. Вместе с бортпроводниками мужчина принял ребенка, который оказался мальчиком. «Я летел из Москвы в Доминикану. Ушел на задние ряды поспать. Проснулся оттого, что меня будят бортпроводники, которые попросили освободить сидения и помочь с родами. Все произошло довольно быстро. Я боялся, что самолет пойдет на вынужденную посадку, но мы летели над Атлантическим океаном, приземляться было негде. Поэтому летели до аэропорта в Доминикане еще порядка пяти часов», — сообщает 72.ru со ссылкой на тюменца Николая Данилова. По словам мужчины, его очень удивило, как тихо прошел весь процесс. Большая часть пассажиров и не догадывалась, что на борту родился младенец, пока капитан судна не объявил об этом по громкой связи. Происшествие случилось 21 января, на рейсе «Аэрофлота». Известно, что новоиспеченная мать не гражданка РФ.