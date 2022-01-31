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Тюменец помог иностранке родить на борту самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, ливрея добролет
Роды у одной из пассажирок начались прямо в самолете, по пути из Москвы в Доминикану Фото:

Во время полета в Доминиканскую Республику тюменцу Николаю Данилову пришлось помочь родить одной из пассажирок, у которой схватки начались прямо на борту самолета. Вместе с бортпроводниками мужчина принял ребенка, который оказался мальчиком.

«Я летел из Москвы в Доминикану. Ушел на задние ряды поспать. Проснулся оттого, что меня будят бортпроводники, которые попросили освободить сидения и помочь с родами. Все произошло довольно быстро. Я боялся, что самолет пойдет на вынужденную посадку, но мы летели над Атлантическим океаном, приземляться было негде. Поэтому летели до аэропорта в Доминикане еще порядка пяти часов», — сообщает 72.ru со ссылкой на тюменца Николая Данилова.

По словам мужчины, его очень удивило, как тихо прошел весь процесс. Большая часть пассажиров и не догадывалась, что на борту родился младенец, пока капитан судна не объявил об этом по громкой связи.

Происшествие случилось 21 января, на рейсе «Аэрофлота». Известно, что новоиспеченная мать не гражданка РФ.

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Во время полета в Доминиканскую Республику тюменцу Николаю Данилову пришлось помочь родить одной из пассажирок, у которой схватки начались прямо на борту самолета. Вместе с бортпроводниками мужчина принял ребенка, который оказался мальчиком. «Я летел из Москвы в Доминикану. Ушел на задние ряды поспать. Проснулся оттого, что меня будят бортпроводники, которые попросили освободить сидения и помочь с родами. Все произошло довольно быстро. Я боялся, что самолет пойдет на вынужденную посадку, но мы летели над Атлантическим океаном, приземляться было негде. Поэтому летели до аэропорта в Доминикане еще порядка пяти часов», — сообщает 72.ru со ссылкой на тюменца Николая Данилова. По словам мужчины, его очень удивило, как тихо прошел весь процесс. Большая часть пассажиров и не догадывалась, что на борту родился младенец, пока капитан судна не объявил об этом по громкой связи. Происшествие случилось 21 января, на рейсе «Аэрофлота». Известно, что новоиспеченная мать не гражданка РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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