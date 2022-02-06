Детские площадки Тобольска завалило снегом из-за бездействия УК

На улице Семена Ремезова в Тобольске детские площадки завалило снегом, который никто не убирает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске из-за бездействия управляющей компании «Историческая часть» детские площадки в подгорной части города завалило снегом и теперь они непригодны для использования. Об этому возмущенные горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Детям нечего делать на детской площадке, считают в УК „Историческая часть“. Детская площадка завалена снегом. Приведите площадку в нормативное состояние! Уберите снег», — заявил автор публикации Стас Есенин.

В комментариях к записи пользователи поддержали негодование автора. «Только деньги гребем, больше ничего не умеем», — отметил Александр Антипин. «А в городе вообще есть детские площадки, которые чистят от снега? Скиньте хоть фото, глянуть на чудо», — добавила Яна Шадрина. «На горе хоть как-то у подъездов чистят. Под горой так вовсе. Не то что дворы, и входная часть у подъездов не чистится. За январь пришла квитанция почти 6 тыс. рублей. За что платим, непонятно. Один раз входную группу к подъездам чистили за всю зиму», — сообщила Миля Гафурова.

В адрес УК «Историческая часть» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. В пресс-службе городской администрации взяли время на подготовку ответа.

Обновлено 7 февраля в 16:04.

В УК «Историческая часть» агентству прокомментировали ситуацию. «На балансе нашей управляющей компании 45 домов. Из-за сильных снегопадов в первую очередь проводилась механизированная уборка проездов и тротуаров. Сейчас мы приступили к расчистке от снега детских площадок», — пояснили там URA.RU.

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