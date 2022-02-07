07 февраля 2022
04 февраля 2022

ФСБ: курганец взламывал сайт минздрава Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Шумихи стал фигурантом уголовного дела за попытки взлома сайтов госструктур Фото:

Житель Шумихи (Курганская область) обвиняется в попытках взлома сайтов госструктур других регионов, в том числе министерства здравоохранения Чеченской Республики. За это 35-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

«Фигурант со своего домашнего компьютера незаконно использовал вредоносную программу, предназначенную для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Хакер предпринимал попытки преодоления защиты ресурсов, принадлежащих министерству здравоохранения Чеченской Республики, Алтайского государственного университета и портала муниципальных услуг города Иваново», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации). «Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы», — отмечают в ФСБ.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Далматовского района Курганской области приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за попытки взломать сайты государственных структур, расположенных в других регионах. Мужчина пытался взломать ресурсы, принадлежащие министерству промышленности Омской области, «Центру информационных технологий» Республики Дагестан, институтам Российской Академии Наук в Новосибирской и Свердловской областях.

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Житель Шумихи (Курганская область) обвиняется в попытках взлома сайтов госструктур других регионов, в том числе министерства здравоохранения Чеченской Республики. За это 35-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Курганской области. «Фигурант со своего домашнего компьютера незаконно использовал вредоносную программу, предназначенную для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Хакер предпринимал попытки преодоления защиты ресурсов, принадлежащих министерству здравоохранения Чеченской Республики, Алтайского государственного университета и портала муниципальных услуг города Иваново», — рассказали в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, предназначенной для уничтожения или нейтрализации средств защиты компьютерной информации). «Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы», — отмечают в ФСБ. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Далматовского района Курганской области приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за попытки взломать сайты государственных структур, расположенных в других регионах. Мужчина пытался взломать ресурсы, принадлежащие министерству промышленности Омской области, «Центру информационных технологий» Республики Дагестан, институтам Российской Академии Наук в Новосибирской и Свердловской областях.
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