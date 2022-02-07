Ребенку в наборе попался горох плохого качества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В продуктовом наборе, которые в ЯНАО выдают школьникам и детсадовцем во время дистанционного обучения, житель Надыма обнаружил пророщенный горох. Об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Детям в Надыме в наборе выдали пророщенный горох, качество и на вкус ужас. Хоть бы не позорились и вообще бы ни чего не давали, чем такого качества, ешьте сами», — написал анонимный родитель в группе «Злой и добрый надымчанин», опубликовав фото банки консервированного горошка.

Жители неоднозначно отреагировали на пост. «Люди зажрались, скажите спасибо, что о детях заботятся, в других городах нет этого, сколько бы не давали, все не довольны. Насчет то, что горох пророс, они что банки вскрывают, это может и то, что в магазине сам возьмешь», — ответила Елена Забалуева.

Другие считают, что люди вправе пожаловаться на качество продуктов. «Деньги на формирование любой помощи выделяет бюджет, который, как мы знаем состоит и из наших налогов, в том числе! Почему в современном обществе нельзя высказывать о недовольстве чем-то сразу смывает в унитаз волной негодования… нужно терпеть неубранный снег во дворах, плохое обслуживание УК, грязные подъезды и т.д», — прокомментировала запись Tatyana Batagova. «Ужас, когда люди поймут что за их же деньги все делается. Такие налоги платим, но не дай боже пожаловаться!» — добавила Анастасия Иновьева.

В департаменте образования ЯНАО агентству сообщили, что комплектация наборов тщательно проверяется. «На фото, размещенном в соцсети, нельзя понять, где автор взял банку горошка, нет фото срока годности на упаковке, сообщение размещено анонимно, в связи с чем невозможно связаться с автором публикации. Ни в одном муниципалитете жалоб на состав и качество продуктовых наборов не было. Вся продукция строго соответствует нормативам», — ответили в ведомстве.

Проросший горошек в продуктовом наборе «Злой и добрый надымчанин»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам