Тюменские власти прокомментировали увольнение важного чиновника

Основным кандидатом на вакантную должность в правительстве является глава Уватского района Сергей Путмин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У тюменских властей есть несколько кандидатов на пост главы управления делами регионального правительства. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре администрации области. 9 февраля пост покидает Виктор Кузнецов, занимавший его с 2006 года.

«В настоящее время окончательное решение по кандидатам на замещение указанных должностей не принято. Срок замещения вакантных должностей не установлен», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало, что основным кандидатом на вакантную должность в правительстве является глава Уватского района Сергей Путмин. На вопрос, рассматривается ли его кандидатура, власти не ответили.