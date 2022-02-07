07 февраля 2022

Тюменские власти прокомментировали увольнение важного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Сергеем Путминым. Курган, путмин сергей
Основным кандидатом на вакантную должность в правительстве является глава Уватского района Сергей Путмин Фото:

У тюменских властей есть несколько кандидатов на пост главы управления делами регионального правительства. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре администрации области. 9 февраля пост покидает Виктор Кузнецов, занимавший его с 2006 года.

«В настоящее время окончательное решение по кандидатам на замещение указанных должностей не принято. Срок замещения вакантных должностей не установлен», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало, что основным кандидатом на вакантную должность в правительстве является глава Уватского района Сергей Путмин. На вопрос, рассматривается ли его кандидатура, власти не ответили.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У тюменских властей есть несколько кандидатов на пост главы управления делами регионального правительства. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре администрации области. 9 февраля пост покидает Виктор Кузнецов, занимавший его с 2006 года. «В настоящее время окончательное решение по кандидатам на замещение указанных должностей не принято. Срок замещения вакантных должностей не установлен», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что основным кандидатом на вакантную должность в правительстве является глава Уватского района Сергей Путмин. На вопрос, рассматривается ли его кандидатура, власти не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...