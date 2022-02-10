10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Тюмени открылся COVID-госпиталь, построенный Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, палата интенсивной терапии, врач, больница, реанимация, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
В новом госпитале создали 80 коек для больных коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый коронавирусный госпиталь начинает свою работу на Червишевском тракте Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Строительством занималась структура Минобороны.

«Многофункциональный медцентр „Тюмень-2“ введен в строй в областной столице. Он начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки учреждение будет оказывать помощь по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство», — сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из которых — реанимационные. Во всех палатах подключена система подачи кислорода. Медцентр построен в рамках инвестиционного проекта, при участии ГК «Мать и Дитя» (их вложения — порядка миллиарда рублей) и управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросло число госпитализаций больных с коронавирусом. За последние сутки в больницы попали 176 человек, а COVID-19 выявили у 2 795 граждан.

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Новый коронавирусный госпиталь начинает свою работу на Червишевском тракте Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Строительством занималась структура Минобороны. «Многофункциональный медцентр „Тюмень-2“ введен в строй в областной столице. Он начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки учреждение будет оказывать помощь по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство», — сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из которых — реанимационные. Во всех палатах подключена система подачи кислорода. Медцентр построен в рамках инвестиционного проекта, при участии ГК «Мать и Дитя» (их вложения — порядка миллиарда рублей) и управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросло число госпитализаций больных с коронавирусом. За последние сутки в больницы попали 176 человек, а COVID-19 выявили у 2 795 граждан.
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