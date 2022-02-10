В Тюмени открылся COVID-госпиталь, построенный Минобороны

11 февраля 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

В новом госпитале создали 80 коек для больных коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый коронавирусный госпиталь начинает свою работу на Червишевском тракте Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Строительством занималась структура Минобороны. «Многофункциональный медцентр „Тюмень-2“ введен в строй в областной столице. Он начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки учреждение будет оказывать помощь по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство», — сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из которых — реанимационные. Во всех палатах подключена система подачи кислорода. Медцентр построен в рамках инвестиционного проекта, при участии ГК «Мать и Дитя» (их вложения — порядка миллиарда рублей) и управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросло число госпитализаций больных с коронавирусом. За последние сутки в больницы попали 176 человек, а COVID-19 выявили у 2 795 граждан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новый коронавирусный госпиталь начинает свою работу на Червишевском тракте Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Строительством занималась структура Минобороны. «Многофункциональный медцентр „Тюмень-2“ введен в строй в областной столице. Он начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки учреждение будет оказывать помощь по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство», — сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области. Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из которых — реанимационные. Во всех палатах подключена система подачи кислорода. Медцентр построен в рамках инвестиционного проекта, при участии ГК «Мать и Дитя» (их вложения — порядка миллиарда рублей) и управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области резко выросло число госпитализаций больных с коронавирусом. За последние сутки в больницы попали 176 человек, а COVID-19 выявили у 2 795 граждан.