В Тюмени резко выросло число больных COVID, попавших в госпитали

В коронавирусные госпитали региона за сутки попали 200 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Об этом URA.RU рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Оперативные данные по числу госпитализаций. Тюменская область: 8 февраля — 39, 9 февраля — 200», — такие данные URA.RU сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, в больницы попало в пять раз больше пациентов с коронавирусом, чем днем ранее. По состоянию на 8 февраля в Тюменской области было развернуто 2 130 коек для таких больных, свободно — порядка 314.

Кроме того, за последние сутки в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Большее число заболевших за все время пандемии наблюдалось лишь единожды, 6 февраля (2 903 случая).

Как ранее писало URA.RU, из-за коронавируса в Тюменской области отменили прием узких специалистов в поликлиниках. А в больнице Тобольска перестали госпитализировать пациентов, если их состояние не угрожает жизни.