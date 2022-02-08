08 февраля 2022
07 февраля 2022

В Тюмени резко выросло число больных COVID, попавших в госпитали

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, пациент, носилки, приемный покой, больница, лежачий больной, госпитализация
В коронавирусные госпитали региона за сутки попали 200 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Об этом URA.RU рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Оперативные данные по числу госпитализаций. Тюменская область: 8 февраля — 39, 9 февраля — 200», — такие данные URA.RU сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, в больницы попало в пять раз больше пациентов с коронавирусом, чем днем ранее. По состоянию на 8 февраля в Тюменской области было развернуто 2 130 коек для таких больных, свободно — порядка 314.

Кроме того, за последние сутки в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Большее число заболевших за все время пандемии наблюдалось лишь единожды, 6 февраля (2 903 случая).

Как ранее писало URA.RU, из-за коронавируса в Тюменской области отменили прием узких специалистов в поликлиниках. А в больнице Тобольска перестали госпитализировать пациентов, если их состояние не угрожает жизни.

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За последние сутки число госпитализаций больных с коронавирусом в Тюменской области выросло в пять раз — с 39 до 200 случаев. Об этом URA.RU рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. «Оперативные данные по числу госпитализаций. Тюменская область: 8 февраля — 39, 9 февраля — 200», — такие данные URA.RU сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, в больницы попало в пять раз больше пациентов с коронавирусом, чем днем ранее. По состоянию на 8 февраля в Тюменской области было развернуто 2 130 коек для таких больных, свободно — порядка 314. Кроме того, за последние сутки в регионе COVID-19 нашли у 2 802 человек. Большее число заболевших за все время пандемии наблюдалось лишь единожды, 6 февраля (2 903 случая). Как ранее писало URA.RU, из-за коронавируса в Тюменской области отменили прием узких специалистов в поликлиниках. А в больнице Тобольска перестали госпитализировать пациентов, если их состояние не угрожает жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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