Адвокат: силовики ЯНАО оправдывают действия полицейского

Силовики отказывают адвокату в ознакомлении с материалами проверок и не возбуждают в отношении полицейского дело Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следственный комитет и прокуратура ЯНАО отказываются возбуждать уголовное дело в отношении начальника отделения полиции по Пурпе Александра Кононова, который вместе с подчиненными для разрешения спора между двумя бизнесменами вызвал ОМОН, задержал рабочих и изъял технику. Об этом URA.RU сообщил адвокат Эльчин Аскеров.

«Мы считаем, что следственный комитет и прокурор Губкинского оправдывают незаконные действия полицейского Александра Кононова и его подчиненных, помогают им избежать уголовной ответственности за незаконное привлечение к административной ответственности, незаконное задержание и предоставление в суд заведомо ложных документов, послуживших основанием для административного ареста граждан», — сообщил агентству адвокат.

Адвокату удалось добиться в судах прекращения административных дел, возбужденных в отношении рабочих, двое из которых даже не были причастны к произошедшему. Также суд постановил, что оснований для приезда полиции на базу предпринимателя Зейнуддина Бижилова, проведение оперативно-следственных мероприятий и изъятия техники не было.

Однако прокуратура и СК отказывают в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских и не рассматривают заявления о преступлении. «Месяцами нам отказывают в ознакомлении с материалами проверок по нашему заявлению. В следственном комитете решения об отказе в возбуждении уголовного дела предоставляют после многократных жалоб и обращений заявителя», — добавил Эльчин Аскеров.

В постановлении прокуратуры об отказе в удовлетворении жалобы сказано, что Росгвардия ЯНАО провела проверку и не установила факты применения физической силы бойцами ОМНО «Север» в отношении рабочих. Также прокуратура не установила признаки преступления в действиях сотрудников полиции Пурпе. Однако по хищению из сейфа предпринимателя 200 тысяч рублей, которые пропали при обыске, силовики возбудили уголовное дело. Адвокат направил повторную жалобу прокурору Виктору Эппу.

В ямальское Управление Росгвардии, УМВД и прокуратуру агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 июля 2021 года директор «ТюменьСтройКом» Николай Иванчук заявил в полицию, что якобы ему не дают забрать технику с базы ИП Бижилова, при этом сама компания задолжала бизнесмену и по технике имелась претензионная переписка для взыскания задолженности в судебном порядке. Полицейские с нарядом ОМОН задержали работников базы и изъяли оборудование.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам