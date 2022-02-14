Ветераны-афганцы заявили, что их игнорируют курганские чиновники

Курганские чиновники не пришли на мероприятие, посвященное 33-летию вывода войск из Афганистана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На торжественные мероприятия, посвященные 33-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане, не пришли представители администрации Кургана и правительства Курганской области. Об этом URA.RU рассказали ветераны-афганцы.

«Никто из руководства города и области не пришел. Очень жаль, что чиновники проигнорировали этот праздник. А для нас, афганцев, это действительно праздник, такой же, как День Победы. Потому что мы живыми вернулись с войны», — рассказал URA.RU один из участников митинга.

Собеседник агентства отметил, что ранее на годовщину вывода войск из Афганистана всегда приходили представители областного правительства, в том числе и сами губернаторы. Его слова подтвердили URA.RU другие ветераны войны в Афганистане.

Один из организаторов митинга, заместитель председателя регионального отделения «Боевого Братства» Юрий Сиянский сообщил URA.RU, что представителям властей приглашения не высылали. Но на митинге присутствовал бывший замгубернатора Леонид Пономарев, который сейчас возглавляет областной совет ветеранов, а также бывший военком области Эдуард Лобачев. «[Присутствовали] те, кто именно прикоснулся к Афганистану или имеет категорию ветерана боевых действий. Тем более, у нас уже приглашения разосланы, мы проводим 21 февраля мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Мы стараемся объединить мероприятия, понимая сложившуюся ситуацию [с COVID]», — подчеркнул Сиянский.

Он также отметил, что властями было согласовано время проведения мероприятия — с 10 до 12 часов. Это позволило избежать массового скопления людей возле памятника воинам-афганцам: «Одни отходили в сторону, другие вставали». В пресс-службе губернатора Курганской области подтвердили URA.RU, что от организаторов мероприятия приглашения принимать участие не поступало.

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