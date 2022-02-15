Сбербанк собирается создать холдинг

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Холдинг объединит проекты «СберМаркет, «СберЛогистика» и «Сбер ЕАптека» Фото:

«Сбер» создает холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции организации в компании «СберМаркет, «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер ЕАптека» и СММ «Ретейл», а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера». По словам главы «Сбера» Германа Грефа, единое управление активами повысит клиентоориентированность и упрочнит позиции компании в стремительно развивающейся индустрии электронной коммерции.

«Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от Сбера как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов», — приводит слова Грефа пресс-служба «Сбера».

Как уточнили в пресс-службе, до 1 июня будут выделены две экосистемы — для юридических и физических лиц. Обе системы будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями банка и дочерними компаниями «Сбера» на базе единых платформенных и технологических решений. В совокупности они будут образовывать целостную экосистему «Сбера».

Всем партнерам «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга. Отмечается, что обмен будет произведен по справедливой рыночной цене.

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«Сбер» создает холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции организации в компании «СберМаркет, «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер ЕАптека» и СММ «Ретейл», а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера». По словам главы «Сбера» Германа Грефа, единое управление активами повысит клиентоориентированность и упрочнит позиции компании в стремительно развивающейся индустрии электронной коммерции. «Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от Сбера как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов», — приводит слова Грефа пресс-служба «Сбера». Как уточнили в пресс-службе, до 1 июня будут выделены две экосистемы — для юридических и физических лиц. Обе системы будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями банка и дочерними компаниями «Сбера» на базе единых платформенных и технологических решений. В совокупности они будут образовывать целостную экосистему «Сбера». Всем партнерам «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга. Отмечается, что обмен будет произведен по справедливой рыночной цене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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