Сбербанк собирается создать холдинг

15 февраля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Холдинг объединит проекты «СберМаркет, «СберЛогистика» и «Сбер ЕАптека» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сбер» создает холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции организации в компании «СберМаркет, «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер ЕАптека» и СММ «Ретейл», а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера». По словам главы «Сбера» Германа Грефа, единое управление активами повысит клиентоориентированность и упрочнит позиции компании в стремительно развивающейся индустрии электронной коммерции. «Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от Сбера как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов», — приводит слова Грефа пресс-служба «Сбера». Как уточнили в пресс-службе, до 1 июня будут выделены две экосистемы — для юридических и физических лиц. Обе системы будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями банка и дочерними компаниями «Сбера» на базе единых платформенных и технологических решений. В совокупности они будут образовывать целостную экосистему «Сбера». Всем партнерам «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга. Отмечается, что обмен будет произведен по справедливой рыночной цене. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Сбер» создает холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции организации в компании «СберМаркет, «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер ЕАптека» и СММ «Ретейл», а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера». По словам главы «Сбера» Германа Грефа, единое управление активами повысит клиентоориентированность и упрочнит позиции компании в стремительно развивающейся индустрии электронной коммерции. «Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от Сбера как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов», — приводит слова Грефа пресс-служба «Сбера». Как уточнили в пресс-службе, до 1 июня будут выделены две экосистемы — для юридических и физических лиц. Обе системы будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями банка и дочерними компаниями «Сбера» на базе единых платформенных и технологических решений. В совокупности они будут образовывать целостную экосистему «Сбера». Всем партнерам «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга. Отмечается, что обмен будет произведен по справедливой рыночной цене.