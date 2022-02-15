В Тюмени новый случай смертельного отравления метиловой водкой

Мужчина употребил паленую водку «Родники Сибири» в период с 8 по 9 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени скончался после употребления метилосодержащей жидкости с маркировкой «Родники Сибири». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В начале января 2022 года от отравления метилом в Тюмени, по официальным данным, уже скончались девять человек.

«Предположительно, мужчина умер после употребления паленой метиловой водки с маркировкой „Родники Сибири“. Это произошло в период с 8 по 9 февраля. Расследование дела занимается Следственный комитет», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий в региональном управлении СК по Тюменской области URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В начале января 2022 года в Тюмени после употребления метилосодержащей жидкости из бутылок с маркировкой «Родники Сибири», по официальным данным, погибли девять человек. По данным источников агентства, в деле о массовом отравлении тюменцев паленой водкой может быть в два раза больше жертв.

В январе тюменские суды отправили в СИЗО 14 человек. Как предполагает следствие, каждый из них так или иначе причастен к делу о массовом отравлении суррогатом. Большинство арестованных являются частными предпринимателями.

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