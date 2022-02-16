Новому депутату гордумы Тюмени вручили мандат

Александр Яковенко заменит в думе Олега Касьянова, умершего в 2021 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Александр Яковенко официально стал депутатом Тюменской городской думы. Удостоверение об избрании 17 февраля на заседании гордумы, которое транслируется онлайн, ему вручил спикер представительного органа Евгений Заболотный.

«Передать вакантный мандат Яковенко Александру Степановичу. Зарегистрировать и выдать ему удостоверение об избрании», — говорится в решении избирательной комиссии Тюмени, озвученном на заседании гордумы.

Яковенко заменит в думе своего однопартийца Олега Касьянова, скончавшегося 5 декабря 2021 года после тяжелой болезни. Умершему было 56 лет.