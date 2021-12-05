Депутат тюменской гордумы умер

В Тюмени умер депутат гордумы Олег Касьянов. Об этом сообщил председатель думы Евгений Заболотный.
«Депутат, стремившийся помочь каждому обратившемуся к нему жителю, компетентный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город. Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате», — написал в Instagram Евгений Заболотный.
По словам Заболотного, Касьянов был тяжело болен. Депутату было 56 лет, в гордуме он представлял партию ЛДПР.
В Тюмени умер депутат гордумы Олег Касьянов. Об этом сообщил председатель думы Евгений Заболотный. «Депутат, стремившийся помочь каждому обратившемуся к нему жителю, компетентный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город. Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате», — написал в Instagram Евгений Заболотный. По словам Заболотного, Касьянов был тяжело болен. Депутату было 56 лет, в гордуме он представлял партию ЛДПР. Касьянов вошел в топ миллионеров среди тюменских кандидатов в облдуму. Он задекларировал доход в 24,7 млн рублей. Выборы состоялись с 17 по 19 сентября.