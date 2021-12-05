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Депутат тюменской гордумы умер

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Заседание городской думы. Тюмень, касьянов олег
Олег Касьянов умер в возрасте 56 лет Фото:

В Тюмени умер депутат гордумы Олег Касьянов. Об этом сообщил председатель думы Евгений Заболотный.

«Депутат, стремившийся помочь каждому обратившемуся к нему жителю, компетентный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город. Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате», — написал в Instagram Евгений Заболотный.

По словам Заболотного, Касьянов был тяжело болен. Депутату было 56 лет, в гордуме он представлял партию ЛДПР.

Касьянов вошел в топ миллионеров среди тюменских кандидатов в облдуму. Он задекларировал доход в 24,7 млн рублей. Выборы состоялись с 17 по 19 сентября.

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В Тюмени умер депутат гордумы Олег Касьянов. Об этом сообщил председатель думы Евгений Заболотный. «Депутат, стремившийся помочь каждому обратившемуся к нему жителю, компетентный профессионал и сильный управленец, добрый и открытый человек, любящий свой город. Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате», — написал в Instagram Евгений Заболотный. По словам Заболотного, Касьянов был тяжело болен. Депутату было 56 лет, в гордуме он представлял партию ЛДПР. Касьянов вошел в топ миллионеров среди тюменских кандидатов в облдуму. Он задекларировал доход в 24,7 млн рублей. Выборы состоялись с 17 по 19 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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