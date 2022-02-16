В Тюмени арестовали скандального подростка-блогера

Юного блогера арестовали на трое суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменского блогера Bilnigir на трое суток отправили под арест и оштрафовали за нарушение общественного порядка и мелкое хищение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. 18-летний тюменец снимает провокационные ролики, на последнем из которых он залез на автобус, чтобы прорекламировать свой Instagram.

«18-летний подросток был привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 и 7.27 КоАП РФ (мелкое хулиганство и мелкое хищение — прим. URA.RU). По решению Центрального суда Тюмени ему назначено наказание в виде трех суток административного ареста и штрафа в виде тысячи рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, молодой человек получил наказание за то, что залез на автобус, а также пытался украсть продукты в торговом центре «Гудвин». Речь идет о блогере Bilnigir, который снимает ролики для TikTok и Instagram.

«Через 15 суток выйду и все расскажу. Тут такой контент. Пожалуйста, только не отписывайтесь», — написал сам тюменец в своих социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что подросток залез на автобус, чтобы прорекламировать свои социальные сети. До этого он ради контента устраивал конфликты с охраной торгового центра и снимал штаны посреди проезжей части.

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