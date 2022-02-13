Блогер из Тюмени (bilnigir) опубликовал ролик, на котором он залез на крышу автобуса, чтобы прорекламировать свой Instagram. Видео молодой человек выложил в свои социальные сети. В комментариях тюменцы негативно отреагировали на перформанс юноши.
«Ребята, нужно максимально распространить это видео, по-братски. В Тюмени должны все знать меня. Постанова, не повторять!», — такой пост появился в Instagram-аккаунте тюменского блогера bilnigir.
На ролике молодой человек залазит на крышу автобуса. В руках юноша держит табличку со своим ником в Instagram.
Поведение блогера вызвало негативную реакцию подписчиков. «Не так заслуживаешь популярность, умное бы что сотворил», — написала пользователь Юлия Тимирханова. «В больничку в Винзили увезите, по-братски, кто-нибудь его», — предложил другой пользователь Артем Абаидулин. «Надеюсь, когда-нибудь мы увидим стоящее видео, а не подростковый всякий бред», — отметила Виктория Токарева.
Ранее молодой человек снимал и другие провокационные ролики. Так, в одном из них он играл в футбол в торговом центре и сбегал от охраны, в другом — попытался залезть на стол в кафе, в третьем — вышел на проезжую часть и снял с себя брюки. В шапке профиля у тюменца значится, что за его ролики он был отчислен из колледжа, где учился.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали поступок блогера. «Правовая оценка действиям подростка будет дана в ходе административного производства по статье „Мелкое хулиганство“», — отметили в ведомстве. По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа (от 500 до 1000 рублей), или ареста на срок до 15 суток.
Блогер из Тюмени (bilnigir) опубликовал ролик, на котором он залез на крышу автобуса, чтобы прорекламировать свой Instagram. Видео молодой человек выложил в свои социальные сети. В комментариях тюменцы негативно отреагировали на перформанс юноши. «Ребята, нужно максимально распространить это видео, по-братски. В Тюмени должны все знать меня. Постанова, не повторять!», — такой пост появился в Instagram-аккаунте тюменского блогера bilnigir. На ролике молодой человек залазит на крышу автобуса. В руках юноша держит табличку со своим ником в Instagram. Поведение блогера вызвало негативную реакцию подписчиков. «Не так заслуживаешь популярность, умное бы что сотворил», — написала пользователь Юлия Тимирханова. «В больничку в Винзили увезите, по-братски, кто-нибудь его», — предложил другой пользователь Артем Абаидулин. «Надеюсь, когда-нибудь мы увидим стоящее видео, а не подростковый всякий бред», — отметила Виктория Токарева. Ранее молодой человек снимал и другие провокационные ролики. Так, в одном из них он играл в футбол в торговом центре и сбегал от охраны, в другом — попытался залезть на стол в кафе, в третьем — вышел на проезжую часть и снял с себя брюки. В шапке профиля у тюменца значится, что за его ролики он был отчислен из колледжа, где учился. В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали поступок блогера. «Правовая оценка действиям подростка будет дана в ходе административного производства по статье „Мелкое хулиганство“», — отметили в ведомстве. По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа (от 500 до 1000 рублей), или ареста на срок до 15 суток.