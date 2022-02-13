Подросток залез на крышу автобуса, когда тот стоял на остановке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Блогер из Тюмени (bilnigir) опубликовал ролик, на котором он залез на крышу автобуса, чтобы прорекламировать свой Instagram. Видео молодой человек выложил в свои социальные сети. В комментариях тюменцы негативно отреагировали на перформанс юноши.

«Ребята, нужно максимально распространить это видео, по-братски. В Тюмени должны все знать меня. Постанова, не повторять!», — такой пост появился в Instagram-аккаунте тюменского блогера bilnigir.

На ролике молодой человек залазит на крышу автобуса. В руках юноша держит табличку со своим ником в Instagram.

Поведение блогера вызвало негативную реакцию подписчиков. «Не так заслуживаешь популярность, умное бы что сотворил», — написала пользователь Юлия Тимирханова. «В больничку в Винзили увезите, по-братски, кто-нибудь его», — предложил другой пользователь Артем Абаидулин. «Надеюсь, когда-нибудь мы увидим стоящее видео, а не подростковый всякий бред», — отметила Виктория Токарева.

Ранее молодой человек снимал и другие провокационные ролики. Так, в одном из них он играл в футбол в торговом центре и сбегал от охраны, в другом — попытался залезть на стол в кафе, в третьем — вышел на проезжую часть и снял с себя брюки. В шапке профиля у тюменца значится, что за его ролики он был отчислен из колледжа, где учился.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали поступок блогера. «Правовая оценка действиям подростка будет дана в ходе административного производства по статье „Мелкое хулиганство“», — отметили в ведомстве. По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа (от 500 до 1000 рублей), или ареста на срок до 15 суток.

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