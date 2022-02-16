Власти Тюмени созвали экстренное совещание из-за опасного вируса

Замгубернатора Владимир Чейметов обсудил со специалистами, как не допустить вспышки ящура в Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти региона провели внеочередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, из-за опасности завоза на территорию ящура, вспышка которого подтверждена в соседнем с Тюменской областью Казахстане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«На территории Казахстана официально подтверждена вспышка ящура. Республика граничит с Тюменской областью, поэтому необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению завоза на территорию возбудителя ящура. В связи с этим состоялось внеочередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, под председательством замгубернатора Владимира Чейметова», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

На совещании было принято решение об организации рейдов. В их рамках силовики и ветеринары будут следить за тем, чтобы через таможенные посты не ввозились животные и продукция без необходимых документов. Кроме того, ветслужба проведет исследования на ящур в 50% хозяйств Тюменской области.

Как отметили в пресс-службе Россельхознадзора, за последние годы ящур в регионе не фиксировался. Однако Тюменская область является неблагополучным регионом из-за соседства с Казахстаном.

Ранее URA.RU писало о вспышках других заболеваний. Так, в 2021 году на Боровской птицефабрике обнаружили очаг птичьего гриппа. Предприятию пришлось сжечь все поголовье куриц, из-за чего тюменцы жаловались на неприятный запах, окутавший город. Кроме того, в очередной раз в регионе регистрировали случаи смертельно опасной гаффской болезни.

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