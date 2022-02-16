Отстраненный от выборов тюменский эсер хочет вернуться в думу

Сергей Морев не смог баллотироваться в Тюменскую областную думу седьмого созыва из-за наличия зарубежных активов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший депутат Тюменской областной думы Сергей Морев, отстраненный от участия в избирательной кампании в региональный парламент седьмого созыва за владение иностранными акциями, планирует вернуться в политику. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Морев уточнил, что в данный момент он, в составе партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» (СРЗП), готовится к выборам в Тюменскую городскую думу, которые пройдут в сентябре 2023 года.

«Хорошо, что выборы идут за выборами и цикл за циклом. Есть время подумать. Буквально через полтора года, в сентябре 2023-го, у нас выборы в Тюменскую городскую думу. Интересная работа, интересная среда, конкурентная. До конца этого года примем решения на этот счет. А так, конечно, надо участвовать, побеждать и отстаивать. Желание участвовать есть. Мы уже в городской думе работали. И работали, я считаю, хорошо, плодотворно», — пояснил Морев в разговоре с URA.RU.

Как ранее указывало агентство, Сергей Морев, выдвигавший в 2021 году свою кандидатуру на выборы в региональный парламент седьмого созыва по партийным спискам СРЗП, был снят с выборов за владение зарубежными активами. Тогда политик пояснил URA.RU, что речь идет об иностранных акциях.

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