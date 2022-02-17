В Тюмени во время прогулки погиб ребенок

В Тюмени во время прогулки умер девятилетний мальчик. Скорая прибыла на вызов к нему за шесть минут. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина.
«Вызов поступил 14 февраля в 17:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:26. Медики боролись за жизнь ребенка — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — предает 72.RU слова Ерегиной.
Как сообщает СМИ, по неподтвержденной информации мальчик мог упасть с горки и у него были проблемы со здоровьем. Получит оперативный комментарий в УМВД России по Тюменской области и в следственном комитете не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.
В Тюмени во время прогулки умер девятилетний мальчик. Скорая прибыла на вызов к нему за шесть минут. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина. «Вызов поступил 14 февраля в 17:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:26. Медики боролись за жизнь ребенка — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — предает 72.RU слова Ерегиной. Как сообщает СМИ, по неподтвержденной информации мальчик мог упасть с горки и у него были проблемы со здоровьем. Получит оперативный комментарий в УМВД России по Тюменской области и в следственном комитете не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.