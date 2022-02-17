17 февраля 2022

В Тюмени во время прогулки погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, детская площадка
По неподтвержденной информации от СМИ ребенок мог упасть с горки Фото:

В Тюмени во время прогулки умер девятилетний мальчик. Скорая прибыла на вызов к нему за шесть минут. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина.

«Вызов поступил 14 февраля в 17:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:26. Медики боролись за жизнь ребенка — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — предает 72.RU слова Ерегиной.

Как сообщает СМИ, по неподтвержденной информации мальчик мог упасть с горки и у него были проблемы со здоровьем. Получит оперативный комментарий в УМВД России по Тюменской области и в следственном комитете не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

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В Тюмени во время прогулки умер девятилетний мальчик. Скорая прибыла на вызов к нему за шесть минут. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина. «Вызов поступил 14 февраля в 17:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:26. Медики боролись за жизнь ребенка — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — предает 72.RU слова Ерегиной. Как сообщает СМИ, по неподтвержденной информации мальчик мог упасть с горки и у него были проблемы со здоровьем. Получит оперативный комментарий в УМВД России по Тюменской области и в следственном комитете не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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