В Тюмени во время прогулки погиб ребенок

18 февраля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

По неподтвержденной информации от СМИ ребенок мог упасть с горки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени во время прогулки умер девятилетний мальчик. Скорая прибыла на вызов к нему за шесть минут. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина. «Вызов поступил 14 февраля в 17:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:26. Медики боролись за жизнь ребенка — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — предает 72.RU слова Ерегиной. Как сообщает СМИ, по неподтвержденной информации мальчик мог упасть с горки и у него были проблемы со здоровьем. Получит оперативный комментарий в УМВД России по Тюменской области и в следственном комитете не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени во время прогулки умер девятилетний мальчик. Скорая прибыла на вызов к нему за шесть минут. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина. «Вызов поступил 14 февраля в 17:20, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:26. Медики боролись за жизнь ребенка — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — предает 72.RU слова Ерегиной. Как сообщает СМИ, по неподтвержденной информации мальчик мог упасть с горки и у него были проблемы со здоровьем. Получит оперативный комментарий в УМВД России по Тюменской области и в следственном комитете не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.