19 февраля 2022
18 февраля 2022

Гальцев рассказал, как курганские карлики скормили ему суслика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артист Юрий Гальцев , гальцев юрий
Юрия Гальцева обманули пожилые карлики в Кургане Фото:

Юмориста Юрия Гальцева в детстве в одной из деревень Курганской области пожилые карлики накормили сусликом под видом кролика. Об этом он рассказал во время съемок YouTube-шоу юмористов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова «ОХ».

«Я ем, а они [карлики] ржут. <…> Я пол этого кролика съедаю, выхожу на улицу, а они говорят: „А это суслик“», — вспоминает Гальцев.

Артист во время рубрики «Самая неинтересная история» рассказал, что в 12 лет приехал в деревню к дальним родственникам. Там его встретили два карлика, которым тогда было больше 60 лет. Они ему предложили попробовать кролика. Позже оказалось, что это один из сусликов, которыми они кормили собак. Также из шкур сусликов они делали шапки.

«Это же сюжет для „Мужское и женское“», — заявил юморист Александр Гудков, который тоже был гостем шоу. «Гордон [Александр] бы напился прям в студии от такой истории», — добавил Харламов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Юмориста Юрия Гальцева в детстве в одной из деревень Курганской области пожилые карлики накормили сусликом под видом кролика. Об этом он рассказал во время съемок YouTube-шоу юмористов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова «ОХ». «Я ем, а они [карлики] ржут. <…> Я пол этого кролика съедаю, выхожу на улицу, а они говорят: „А это суслик“», — вспоминает Гальцев. Артист во время рубрики «Самая неинтересная история» рассказал, что в 12 лет приехал в деревню к дальним родственникам. Там его встретили два карлика, которым тогда было больше 60 лет. Они ему предложили попробовать кролика. Позже оказалось, что это один из сусликов, которыми они кормили собак. Также из шкур сусликов они делали шапки. «Это же сюжет для „Мужское и женское“», — заявил юморист Александр Гудков, который тоже был гостем шоу. «Гордон [Александр] бы напился прям в студии от такой истории», — добавил Харламов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...