Юрия Гальцева обманули пожилые карлики в Кургане Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Юмориста Юрия Гальцева в детстве в одной из деревень Курганской области пожилые карлики накормили сусликом под видом кролика. Об этом он рассказал во время съемок YouTube-шоу юмористов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова «ОХ».

«Я ем, а они [карлики] ржут. <…> Я пол этого кролика съедаю, выхожу на улицу, а они говорят: „А это суслик“», — вспоминает Гальцев.

Артист во время рубрики «Самая неинтересная история» рассказал, что в 12 лет приехал в деревню к дальним родственникам. Там его встретили два карлика, которым тогда было больше 60 лет. Они ему предложили попробовать кролика. Позже оказалось, что это один из сусликов, которыми они кормили собак. Также из шкур сусликов они делали шапки.

«Это же сюжет для „Мужское и женское“», — заявил юморист Александр Гудков, который тоже был гостем шоу. «Гордон [Александр] бы напился прям в студии от такой истории», — добавил Харламов.