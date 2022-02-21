Из мэрии Кургана может уволиться чиновник, ответственный за строительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана обсуждают, что заведующий отделом организации, строительства и связи Александр Кашарный собирается увольняться. Причина — в возросшем интересе силовиков к процедуре выдачи земли под новостройки, рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе мэрии предстоящее увольнение Кашарного отрицают.

«После отставки [директора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Вадима] Литвинова появились разговоры, что и его подчиненный Кашарный собирается тоже уходить. Именно он подписывал спорные разрешения на строительство многоэтажек, выдачу которых проверяют силовики. По ним возбуждены уголовные дела», — пояснил источник.

По его данным, именно Кашарного привлекли к дисциплинарной ответственности после представления прокуратуры. Ранее надзорное ведомство установило, что разрешение на строительство здания в Кургане по адресу ул. К. Мяготина, 117а, против которого выступали жители соседних домов, было выдано с нарушением. В пресс-службе мэрии в ответе на запрос URA.RU уточнили, что Александр Кашарный не подавал заявления об увольнении.

URA.RU писало, что в Кургане сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении мэрии по поводу выделения земли под строительство трех многоквартирных домов. Они расположены в Кургане по ул. Климова [д. 129], и К. Мяготина [117а, 111б]. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ [Превышение должностных полномочий].

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